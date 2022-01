Apple wint op Wall Street na recordresultaten

Apple werd vrijdag duidelijk hoger gezet op de beurzen in New York. Het meest waardevolle techconcern ter wereld behaalde in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordomzet, ondanks het nijpende chiptekort dat tal van grote fabrikanten de laatste tijd raakt. Ook de winst nam flink toe.

Het aandeel Apple dikte zo’n 3 procent aan. Het concern verkoopt in het laatste kwartaal van het jaar, met daarin de belangrijke feestdagen, traditiegetrouw de meeste van zijn apparaten als iPhones en iPads. Volgens topman Tim Cook is het succes te danken aan de vele nieuwe producten en diensten zoals de iPhone 13, de Apple Watch Series 7 en nieuwe Macs. Cook verwacht ook dat de leveringsproblemen, waar hij eind vorig jaar nog voor waarschuwde, tegelijkertijd minder erg zullen worden.

De stemming op Wall Street bleef nerveus na de grote koersschommelingen in de afgelopen dagen. Beleggers zijn een stuk voorzichtiger geworden nadat de Amerikaanse Federal Reserve deze week liet weten in maart te gaan beginnen met het verhogen van de rente om de hoge inflatie aan te pakken. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent lager op 33.888 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4303 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 13.300 punten.

Visa steeg 5,7 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de creditcardmaatschappij. Western Digital kelderde ruim 7 procent na tegenvallende resultaten van de maker van harde schijven. Handelsplatform Robinhood raakte 5,3 procent kwijt na een omzetwaarschuwing voor het huidige kwartaal.

Caterpillar verloor 3,5 procent. De fabrikant van bouwmachines presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht, maar de winstmarges stonden onder druk door hogere arbeidskosten. Chevron zakte 3,8 procent. De olieproducent zag de kwartaalomzet sterker stijgen dan verwacht. De winst viel ondanks de gestegen olieprijzen echter lager uit dan analisten hadden voorzien.

Tesla zette de eerder ingezette daling voort met een verlies van 2,5 procent. De maker van elektrische auto’s raakte een dag eerder bijna 12 procent aan beurswaarde kwijt ondanks een recordwinst van het bedrijf. Tesla waarschuwde dat de problemen met tekorten aan onderdelen en chips, waar ook andere autofabrikanten last van hebben, de komende tijd zullen aanhouden.

De euro was 1,1154 dollar waard, tegen 1,1148 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 88,58 dollar. Brentolie klom ook 2,3 procent in prijs tot 91,40 dollar per vat.