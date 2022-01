BMW beëindigt productie eerste elektrische model na tien jaar

Autofabrikant BMW stopt deze zomer met de productie van de i3, de eerste volledige elektrische BMW. Sinds september 2013 zijn er al 250.000 stuks van dat model gebouwd. BMW introduceert later dit jaar een nieuwe kleine elektrische auto, de iX1. Het bedrijf maakt ook al een elektrische versie van de MINI.

Met de i3 was BMW bij de introductie een voorloper op het gebied van elektrisch rijden. Daarna leek het bedrijf wat te aarzelen en pas de laatste jaren worden er weer meer elektrische voertuigen gebouwd. Dat zijn nog vooral grotere voertuigen.

De iX1 zal niet in Leipzig worden gebouwd waar de i3 nu nog van de band loopt, maar in het Zuid-Duitse Regensburg. In Leipzig zullen ook elektrische auto’s gebouwd gaan worden. Daar zal een elektrische versie van de MINI Countryman, een stationwagonversie van de MINI, gemaakt worden.