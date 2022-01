Bonden: zorgen bij werknemers over terugkeer naar kantoor

Werknemers maken zich zorgen over de terugkeer naar kantoor, melden vakbonden FNV en CNV. Zij krijgen “tientallen” signalen over werkgevers die hun personeel vragen terug te keren naar het werk. FNV laat weten een toename in het aantal meldingen te krijgen ten opzichte van vorige week, toen er nog geen versoepelingen waren aangekondigd.

“Met deze hoge besmettingsgolf kunnen we het ons niet veroorloven dat mensen onnodig besmet raken op het werk. Thuiswerken is niet voor niets het kabinetsadvies”, reageert CNV-voorman Piet Fortuin. Zijn bond merkt op dat de meldingen al langer binnenkomen, niet als gevolg van de versoepelingen die afgelopen week werden aangekondigd.

Meldingen komen vooral uit de sectoren zorg en welzijn en handel, zoals winkels, zegt FNV. CNV krijgt signalen binnen uit de sectoren met een productieomgeving. Daar wordt bijvoorbeeld ook kantoorpersoneel gevraagd weer naar kantoor te komen.

FNV geeft aan ten opzichte van vorige week meer meldingen te krijgen van werknemers die gevraagd worden naar kantoor te komen, maar het aantal is volgens de bond wel minder dan aan het begin van de coronacrisis. Mensen bellen voor informatie, en ook melden ze sancties vanuit werkgevers, zoals het inhouden van loon en het afschrijven van verlofdagen. Dit mag niet, zegt de bond.

De FNV geeft verder aan dat het aantal telefoontjes nog kan oplopen, omdat de nieuwe versoepelingen pas afgelopen woensdag zijn ingegaan. De bond kon nog niet zeggen wat het vindt van personeel dat gedwongen wordt om naar kantoor te komen.

CNV wijst erop dat een kantooromgeving veilig moet zijn, aldus een woordvoerster. Dat houdt in dat er voldoende beschermingsmiddelen moeten zijn, mensen afstand moeten kunnen houden en er een goede ventilatie is. Dat geldt met name voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De bond zegt werkgevers die hierin niet goed handelen aan te spreken.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW laat weten geen signalen te krijgen van bedrijven die personeel vragen terug te keren naar kantoor. “Het thuiswerkadvies geldt gewoon nog en ik zie dat de bulk die dat kan zich eraan houdt”, zegt een woordvoerder. De organisatie gaat niet in op vragen of ze bedrijven steunen die personeel vragen naar kantoor te komen ondanks het thuiswerkadvies.