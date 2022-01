Graafmachinebouwer Caterpillar profiteert van grote vraag

De Amerikaanse fabrikant van onder meer graafmachines, bulldozers en zware mijnbouwtrucks Caterpillar heeft in het afgelopen kwartaal de omzet met bijna een kwart zien stijgen, geholpen door een sterke vraag. Ook wist Caterpillar met prijsverhogingen de hogere kosten voor materialen het hoofd te bieden.

De omzet ging met 23 procent omhoog naar 13,8 miljard dollar, omgerekend, 12,4 miljard euro, in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij werd een nettowinst behaald van 2,1 miljard dollar, tegen 780 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020. Over heel 2021 kwam de omzet van ’s werelds grootste machinebouwer uit op 51 miljard dollar, met een winst van 6,5 miljard dollar.

Vanwege de gestegen grondstof- en energieprijzen zijn mijnbouwers en oliemaatschappijen grote investeringen aan het doen in nieuwe apparatuur, wat gunstig is voor Caterpillar. Het bedrijf levert ook machines voor de bouwsector en voor energiecentrales, net als zware locomotieven.