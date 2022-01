HEMA overweegt personeel als ‘essentieel’ te bestempelen

Winkelketens kampen met steeds meer uitval van personeel dat ziek of in quarantaine thuis zit. HEMA overweegt daarom bepaald personeel als essentieel aan te merken als de nood te hoog wordt, zodat deze medewerkers aan minder strenge regels rond quarantaine zijn gebonden. Andere grote namen uit de winkelstraat zijn dat vooralsnog niet van plan.

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat werknemers met een essentieel beroep na een coronageval in de directe omgeving niet in quarantaine hoeven, mits deze medewerkers zelf geen coronaklachten hebben. Een vastomlijnde lijst met beroepen gaf de regering niet, waardoor in feite iedere werkgever bepaalde taken kan aanwijzen als essentieel. Daarvoor moeten ze wel met de ondernemingsraad (or) afspreken welke bedrijfsprocessen essentieel zijn.

HEMA overweegt voornamelijk om medewerkers van distributiecentra, zoals chauffeurs of technici, als essentieel te bestempelen. Maar daarover zijn nog geen gesprekken met de or. In het uiterste geval zou de warenhuisketen zelfs het werk van winkelpersoneel als essentieel kunnen bestempelen, zegt een woordvoerster. Ze benadrukt tegelijkertijd dat dit “niet wenselijk” is.

“Veilig winkelen staat altijd voorop. Stel dat we echt in de problemen komen met de bezetting, dan gaan we daar wel over in gesprek met de or. Maar zover is het nog lang niet en er zijn eerst veel andere oplossingen”, aldus de zegsvrouw. Als voorbeelden van ingrepen die meer voor de hand liggen noemt HEMA het uitwisselen van personeel tussen winkels en aangepaste openingstijden.

Winkelketens kampen met hoger ziekteverzuim door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het virus, juist nu ze weer langer open kunnen. Wibra meldt een verdubbeling van het ziekteverzuim in de laatste twee weken. Ook bij Mirage Retail, moederbedrijf van onder andere Blokker en Intertoys, ligt het ziekteverzuim duidelijk hoger dan normaal. Maar soepelere quarantaineregels voor bepaalde medewerkers wil HR-directeur Michel Koppen vooralsnog niet.

“Ook wij hebben problemen met de bezetting in de winkels. Je kunt dan dat regeltje oprekken en zeggen dat iedereen essentieel is, maar zo heb ik het niet ge├»nterpreteerd. Het gaat volgens mij om de beroepen die vanaf het begin van de pandemie kritisch waren, zoals een treinmachinist, verpleger of onderwijzer”, zegt Koppen. “Het is roeien met de riemen die je hebt.”

Action meldt geen taken binnen het bedrijf als essentieel te willen bestempelen, omdat het bedrijf geen uitzonderingspositie wil. Ook MediaMarkt zal dat volgens een woordvoerder vooralsnog niet doen, ook omdat de elektronicaketen hier nog geen uitgewerkt beleid voor heeft.