Sterkste groei Franse economie in ruim 50 jaar

De economie van Frankrijk heeft in 2021 de sterkste groei laten zien in meer dan vijftig jaar, door het krachtige herstel van de coronacrisis. Volgens cijfers van het Franse statistiekbureau groeide de economie afgelopen jaar met 7 procent.

In 2020 kromp de economie van Frankrijk nog met 8 procent. In het vierde kwartaal van vorig jaar ging de tweede economie van de eurozone met 0,7 procent vooruit in vergelijking met de voorgaande periode, ondanks de verstoringen in de toeleveringsketens en de opkomst van de omikronvariant. De toegenomen consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen droegen bij aan de groei. Vanwege de vaccinaties en boosters gingen Fransen bijvoorbeeld weer meer winkelen en naar de horeca.

Het cijfer is een opsteker voor president Emmanuel Macron. In april zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. Minister van FinanciĆ«n Bruno Le Maire sprak van een “spectaculair” herstel.