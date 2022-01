Tekorten aan onderdelen nemen af bij verlichtingsbedrijf Signify

Signify had de afgelopen periode minder last van tekorten aan onderdelen. Daardoor kon het verlichtingsbedrijf vertraagde bestellingen gedeeltelijk uitvoeren. De voormalige lampendivisie van Philips kampt onder meer met een tekort aan chips, die het nodig heeft voor slimme lampen zoals de Philips Hue. De problemen in de toeleveringsketen worden veroorzaakt door containertekorten en overbelaste havens.

De omzet van Signify steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met bijna 7 procent naar meer dan 2 miljard euro. Dat is volgens topman Eric Rondolat te danken aan een sterke vraag naar slimme lampen en aan het uitvoeren van vertraagde bestellingen. Het bedrijf wist de winstmarge te vergroten ondanks forse kostenstijgingen van grondstoffen, onderdelen en logistiek. Netto boekte Signify een winst van 170 miljoen euro, tegen 137 miljoen euro in dezelfde periode in 2020. De onderneming zag zijn orderboek tegen het einde van het kwartaal met 67 procent groeien ten opzichte van een jaar eerder.

De opbrengsten voor heel 2021 kwamen uit op 6,9 miljard euro en dat is 5,5 procent meer dan een jaar eerder. Op vergelijkbare basis gaat het om een groei van 3,8 procent. De winst steeg met 21 procent naar 407 miljoen euro. Voor 2022 voorspelt Signify een stijging van de verkoop van 3 tot 6 procent.