Toezichthouder stelt extra onderzoek in naar fusie RTL en Talpa

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat extra onderzoek doen naar de fusie van RTL Nederland en Talpa, het bedrijf achter tv- en radiozenders als SBS 6, Net5, Veronica en Radio 538. Volgens de toezichthouder blijkt uit een eerste studie namelijk dat de samensmelting van de twee grote mediaorganisaties negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlandse medialandschap.

In het vervolgonderzoek zal onder meer gekeken worden naar de gevolgen voor adverteerders en voor producenten van televisieprogramma’s. Ook wil de mededingingswaakhond meer weten over de mogelijk impact voor distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk voor de consument. De stap van de toezichthouder staat los van de mogelijke misstanden bij programma The Voice die onlangs aan het licht kwamen.

Het gaat de ACM er vooral om of de combinatie van RTL en Talpa, het concern van John de Mol, straks zo’n sterke positie krijgt dat de prijs van televisieadvertenties zomaar verhoogd kan worden. Bij adverteerders leven hier veel zorgen over.

Daarnaast krijgen grote telecombedrijven als VodafoneZiggo en KPN bij hun onderhandelingen over het uitzenden van televisie straks te maken met één grote aanbieder, in plaats van twee. Ook daar bestaat het risico dat er straks gemakkelijker hogere prijzen kunnen worden afgedwongen.

Dit alles zou er ook toe kunnen leiden dat consumenten meer moeten betalen voor hun televisieabonnement. Verder is de kans aanwezig dat RTL en Talpa zich straks anders gaan opstellen bij het produceren en inkopen van televisieprogramma’s. Dat zou tot een verschraling van de kwaliteit en variatie van het aanbod kunnen leiden, aldus de ACM die hier meer onderzoek naar wil doen.

Talpa en RTL kondigden hun fusie vorig jaar aan. Het idee was om een sterk mediaconcern te creëren dat de concurrentie aankan met grote techbedrijven. Maar om het plan door te kunnen zetten is wel goedkeuring nodig van de ACM. Die wil dat nu nog niet geven zolang het onderzoek loopt. Het kan zijn dat de autoriteit later een streep zet door de deal of bijvoorbeeld speciale voorwaarden stelt waaraan nog moet worden voldaan, zoals het afstoten van bedrijfsonderdelen.