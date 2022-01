Verkopen kledingketen H&M weer op niveau van voor corona

De verkopen van de Zweedse kledingketen H&M zitten weer op het niveau van 2019, voor de coronapandemie begon, meldt het bedrijf. Over de maanden september tot en met november zijn de resultaten beter dan eerder werd verwacht. De collecties deden het goed bij klanten, er werden minder spullen met korting verkocht dan normaal en het bedrijf wist de kosten onder controle te houden door bijvoorbeeld winkels te sluiten, verklaart H&M de groei.

De betere resultaten komen voor rekening van de vlak voor de coronapandemie aangestelde nieuwe topvrouw Helena Helmersson. Onder haar beleid werden spullen minder vaak tegen gereduceerde prijs verkocht. Ook pakte ze de grote voorraden aan. Haar eerste wapenfeit bij haar start in 2020 was het verminderen van het aantal winkels van de keten. Dit jaar wil H&M 120 winkels sluiten, met name in bestaande markten. Het concern, waaronder ook de merken Monki, COS en Weekday vallen, heeft wereldwijd zo’n 5000 filialen.

De winst voor belastingen van H&M steeg in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eind november eindigde, met 64 procent naar 6 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 571 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 352 miljoen euro. Analisten hadden een iets lagere winst voorspeld. De verkopen stijgen in de eerste twee maanden van het nieuwe boekjaar, dat begon in december, naar verwachting met een vijfde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. H&M zegt nog altijd last te hebben van de gevolgen van de pandemie in de grotere markten, zoals winkelsluitingen als gevolg van lockdowns door nieuwe besmettingsgolven.

Zo kampte het bedrijf aan het begin van het vierde kwartaal nog met winkelsluitingen in met name Zuid-Oost Aziƫ, en aan het einde van november met winkelsluitingen in Oostenrijk en Slowakije. Oostenrijk kondigde in die maanden een nieuwe lockdown aan.

De keten wil tegen 2030 de verkopen verdubbeld hebben. Tegelijkertijd wil het bedrijf ook de uitstoot halveren. Ook wil H&M de winstgevendheid van de kledingketen met 10 procent verhogen. Om dit alles te bereiken, gaat de keten meer investeren. Dit jaar zal het investeringsbedrag uitkomen op ongeveer 10 miljard kroon, omgerekend ongeveer 950 miljoen euro.