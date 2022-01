Verlichtingsbedrijf Signify grote winnaar in dieprode AEX

Signify was vrijdag de grote winnaar in de Amsterdamse AEX-index, die flink in het rood stond. Het verlichtingsconcern had minder last van tekorten aan onderdelen dan gevreesd en boekte flink meer winst in het afgelopen kwartaal. De Europese beurzen lieten opnieuw een grillig koersverloop zien en zakten na een licht lagere opening dieper in het rood.

Beleggers zijn voorzichtiger geworden nadat de Amerikaanse centrale bank eerder deze week liet weten de rente in maart te gaan verhogen. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht nieuws voor de meer risicovolle beleggingen als aandelen.

De hoofdindex op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 1,9 procent kwijt op 739,51 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 1047,51 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2 procent in.

Signify zag zijn beurswaarde met 14 procent stijgen. De omzet van het bedrijf steeg in het vierde kwartaal met bijna 7 procent. Dat is volgens topman Eric Rondolat te danken aan een sterke vraag naar slimme lampen en aan het uitvoeren van vertraagde bestellingen. Ook wist het bedrijf de winstmarge te vergroten ondanks forse kostenstijgingen van grondstoffen, onderdelen en logistiek.

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML stonden onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak, met verliezen tot dik 5 procent. De tegenvallende resultaten van de grote Amerikaanse chipmaker Intel bleven zorgen voor koersdruk in de sector. Ook fintechbedrijf Adyen en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorden tot de staartgroep, met minnen van ruim 4 procent.

In de MidKap behoorde Galapagos (plus 0,6 procent) tot de schaarse stijgers. De biotechnoloog werd een dag eerder al ruim een vijfde meer waard door het nieuws dat het bedrijf een nieuwe topman heeft gevonden. Metalengroep AMG sloot de rij met een verlies van 4 procent.

In Stockholm steeg Hennes & Maurits (H&M) 5 procent. De Zweedse kledingketen boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. LVMH klom 1 procent in Parijs. Het moederbedrijf van modemerken als Christian Dior en Louis Vuitton heeft vorig jaar een recordjaar gehad. In Frankfurt vielen de resultaten van Henkel, eigenaar van onder meer wasmiddel Persil en Schwarzkopf-shampoo, niet in de smaak bij beleggers. Het aandeel werd 8 procent lager gezet.

De euro was 1,1134 dollar waard, tegenover 1,1148 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 86,83 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs, tot 89,69 dollar per vat.