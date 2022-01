Chinese industrie groeide nauwelijks in januari

De bedrijvigheid in de Chinese industrie is deze maand slechts minimaal gegroeid. Coronamaatregelen als lokale lockdowns, een door financiƫle problemen bij vastgoedbedrijven lagere activiteit in de bouwsector en seizoensinvloeden spelen daarin mee. China viert komende week het Chinese Nieuwjaar en daardoor liggen fabrieken doorgaans enige tijd stil.

Die normale lagere productie rond het nieuwjaarsfeest wordt dit jaar nog eens versterkt door de Olympische Spelen. Staalfabrieken zijn bijvoorbeeld opgedragen om de productie terug te brengen zodat ze minder vervuiling uitstoten en Beijing en de andere locaties tijdens de Winterspelen er beter uitzien.

De inkoopmanagersindex, waarmee de bedrijvigheid wordt gemeten, kwam voor de industrie uit op een stand van 50,1, meldde het Chinese statistiekbureau. Alles onder de 50 duidt op krimp, alles daarboven betekent groei. Een andere meting van onderzoeksbureau Markit, die de naam van mediabedrijf Caixin draagt, kwam zelfs uit op 49,1. Markit richt zich bij zijn onderzoek meer op kleinere, exportgerichte bedrijven.

Ook de dienstensector groeide minder hard dan in december met een stand van 50,3. Ook hier spelen lockdowns en de beperkte mogelijkheden voor Chinezen om tijdens de nieuwjaarsperiode naar familie elders in het land te reizen een rol.

De Chinese centrale bank probeerde al de economie weer harder te laten draaien met het verlagen van rentes en minder strenge eisen voor reserves voor banken. In antwoord op oproepen van de Chinese overheid gaf de centrale bank al aan meer te willen doen als dat nodig is.