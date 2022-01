Boekingen voor verre reizen nemen toe

De boekingen naar verre bestemmingen nemen toe, merken reisorganisatoren zoals Voja Travel, vliegticketverkoper Vliegtickets.nl en brancheorganisatie ANVR. Volgens de organisaties betekent dit dat het vertrouwen om ook verder dan Europa te reizen weer terugkomt. Wel staan de officiële reisadviezen van de overheid voor plekken buiten Europa veelal nog op oranje, wat inhoudt dat reizen wordt afgeraden tenzij noodzakelijk.

Reisspecialist Voja Travel, die onder meer reizen naar het Afrikaanse Kaapverdië aanbiedt, spreekt van “recordboekingen”. In het laatste kwartaal van 2021 stegen de boekingen met 200 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, in januari dit jaar was er sprake van een stijging van 150 procent tegenover dezelfde maand in 2019. Kaapverdië, de Azoren en Madeira zijn de populairste bestemmingen.

De records gelden voor zowel de winter- als de zomerboekingen, aldus eigenaar Joshua van Eijndhoven. “De angst voor het oranje reisadvies is bij Voja-reizigers nagenoeg weg”, zegt hij. Daarnaast weten mensen volgens hem niet waar ze precies van op aan kunnen qua reisadvies, “en gaan ze gewoon”. Voor bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en Australië verwacht Voja Travel vooralsnog geen boekingen omdat de coronaregels daar strenger zijn.

Vliegticketverkoper Vliegtickets.nl noteerde al een toename van het aantal intercontinentale vluchten. In de maand januari werden vijf keer zoveel intercontinentale vluchten geboekt voor de zomermaanden juli en augustus als in dezelfde maand een jaar geleden. De populairste bestemmingen zijn de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika en Mexico. De ticketverkoper noemt het aantal boekingen met een bestemming buiten Europa “nog altijd erg beperkt”, maar verwacht de komende periode een toename door aangekondigde reisversoepelingen binnen de EU.

ANVR-directeur Frank Oostdam laat desgevraagd weten ook “verheugend meer vraag” naar verre reizen te zien. “Daaruit blijkt dat mensen, zeker voor de lange termijn, weer vertrouwen hebben.” Wel vormt volgens Oostdam het reisadvies voor buiten Europa een “belangrijke hindernis”. Volgens Oostdam hadden er nog meer boekingen kunnen zijn als het reisadvies al was aangepast.

De organisatie zegt nog veel vragen te krijgen van reizigers over reizen buiten Europa. De ANVR wil dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het corona-advies scheidt van het reisadvies. “Dan kan een groot gedeelte van de wereld weer op geel.” De ANVR voert hierover gesprekken met het ministerie en hoopt dat het advies de komende maanden aangepast wordt.