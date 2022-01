Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML helpen AEX herstellen

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML lieten maandag stevige winsten zien en hielpen de AEX-index herstellen. Beleggers gingen op de laatste dag van januari op koopjesjacht na de recente koersdruk in de grillige beursmaand januari. KPN werd licht hoger gezet na de resultaten van het telecomconcern. Verder ging de aandacht uit naar de spanningen tussen Rusland en Oekraïne.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in de plus op 752,72 punten. De graadmeter stevent daarmee desondanks af op een maandverlies van 5,7 procent. De MidKap won 0,7 procent tot 1059,21 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen daalde 0,1 procent.

ASMI, Besi en ASML stonden bovenaan in de AEX met winsten tot 4,6 procent. De chipbedrijven zagen hun beurswaarde de afgelopen maand flink dalen door vrees voor hogere rentetarieven in de Verenigde Staten, die de waarderingen van de snelgroeiende tech- en chipbedrijven minder aantrekkelijk maken. Ook staalconcern ArcelorMittal toonde herstel en dikte ruim 3 procent aan.

KPN klom 0,6 procent. Het telecombedrijf slaagde er afgelopen periode opnieuw in om meer klanten binnen te halen voor zijn mobiele diensten. Topman Joost Farwerck sprak daarnaast van een “sterke financiële positie”. Ook gaat de onderneming voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

In Parijs kelderde Groupe Casino 12 procent na een winstalarm van de op een na grootste Franse supermarktketen. De grotere concurrent Carrefour raakte 5 procent kwijt.

In Dublin daalde Ryanair 0,8 procent. De prijsvechter denkt dat de opleving van het reisverkeer wat langer op zich laat wachten ondanks dat steeds meer landen nadenken over het opheffen van reisbeperkingen. De Ierse onderneming wil de vraag naar vliegtickets aanjagen en heeft daarvoor de prijzen verlaagd. Ryanair waarschuwt wel voor nieuwe verstoringen als gevolg van het coronavirus die de timing van het herstel onvoorspelbaar maken. Branchegenoot easyJet zakte 0,7 procent in Londen en in Amsterdam verloor Air France-KLM 0,3 procent.

De olieprijzen liepen op tot het hoogste niveau sinds 2014. Dat komt door spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne en de grote vraag die wordt veroorzaakt door het herstel van de coronacrisis. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 87,63 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 91,24 dollar per vat. De euro was 1,1172 dollar waard, tegenover 1,1163 dollar bij het slot van de handel op vrijdag.