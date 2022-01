Consumentenbond vindt prijzen bij laadpalen ‘ondoorgrondelijk’

De prijs voor het opladen van een elektrische auto bij een publiek laadpunt is vooraf vaak onduidelijk. Daarover klaagt de Consumentenbond. Volgens de belangenorganisatie voor consumenten verschillen de prijzen daarbij per gebruikte tankpas of app, wat alles extra verwarrend zou maken.

Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar wijst erop dat het tijdstip dat je laadt, eveneens van invloed is. “Voor consumenten is het echt ondoorgrondelijk; er bestaan honderden laadpassen en -apps en die hanteren allemaal hun eigen tarieven en voorwaarden.”

De bond deed zelf een steekproef onder tien populaire aanbieders. Daarbij kwamen al veel prijsverschillen aan het licht. De tarieven stonden niet altijd duidelijk in de app of op de website, of er stond niet welke tarieven waar precies gelden. En apps die dat soort informatie wel geven, zijn soms onvolledig. Onderzoekers van de bond vonden tientallen laadpalen zonder prijsinformatie.

De organisatie waarschuwt ook dat mensen met een laadpaal aan huis, niet automatisch goedkoper uit zijn. Dat komt omdat de prijzen van de laadpaal bij de oprit doorgaans gekoppeld zijn aan het reguliere energiecontract dat iemand heeft. Dan ben je bij het laden van je auto dus de dupe van de flink gestegen stroomprijzen, aldus de Consumentenbond. De prijsstijgingen zouden nu nog niet zijn doorgevoerd bij de openbare laadpalen.