Duitse staking dreigt bij vliegtuigproducent Airbus

Bij de productielocatie van vliegtuigproducent Airbus in Duitsland dreigen werknemers het werk neer te leggen. Vakbond IG Metall onderhandelt maandag voor de zevende en voorlopig laatste keer met de leiding van het bedrijf over de herstructurering van de productie van passagiersvliegtuigen in Duitsland. Blijft een resultaat uit dan lijkt een staking onvermijdelijk, zo klinkt het.

Begin december namen al eens meer dan 14.000 werknemers van Airbus deel aan acties, die soms meerdere dagen duurden. Die legden de productie in de drukke eindejaarsperiode grotendeels lam.

Airbus wil de assemblage van de rompen en draagconstructies combineren in een nieuwe dochteronderneming. Dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor zo’n 13.000 medewerkers van de fabrieken in Hamburg, Stade, Augsburg, Bremen en Nordenham. Wat die gevolgen precies zijn, is nog onduidelijk. Over de voorwaarden van de herstructurering wordt al maanden onderhandeld door vakbond IG Metall en Airbus, tot nu toe zonder resultaat.

De bond wil onder meer voorkomen dat de productie van onderdelen van de hand wordt gedaan. IG Metall eist ook dat het werk op de huidige locaties en de werkgelegenheid in de assemblagefabrieken van Airbus tot ver in het volgende decennium wordt gegarandeerd.