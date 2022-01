Funda: meer interesse in kantoorruimtes, minder in horecalocaties

De interesse in commercieel vastgoed, zoals kantoren, bedrijfsruimten, horeca en winkels is in het laatste kwartaal van vorig jaar toegenomen. Dat meldt de zakelijke tak van vastgoedplatform funda, funda in business. De interesse in kantoorruimtes is daarbij gestegen, terwijl de interesse in horecalocaties juist weer afnam na een stijging in het derde kwartaal. Dit lijkt volgens funda te komen door de coronamaatregelen, die vanaf half november werden aangescherpt.

Het totaal aantal bekeken bedrijfspanden op het platform lag 17 procent hoger dan een kwartaal eerder. Daarmee kwam tegen het slot van het jaar een eind aan de dalende lijn die begin 2021 werd ingezet. Ook het aantal contactaanvragen met bedrijfsmakelaars steeg tussen het derde en vierde kwartaal, met 14 procent.

De interesse in kantoorruimtes steeg niet alleen ten opzichte van het derde kwartaal in 2021, maar ook ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Volgens bestuursvoorzitter Joost Dop van funda geven makelaars aan dat de vraag in de kantorenmarkt ook is veranderd, doordat vanwege de coronacrisis anders wordt gekeken naar de inrichting van kantoren en werkplekken.

“Bedrijven bereiden zich voor op het nieuwe normaal en zoeken daarvoor passende ruimte”, verklaarde Roy Duijn, vennoot en bedrijfsmakelaar Vastgoed bij Snelder Zijlstra. Volgens Duijn is de omvang van de kantorenruimtes die worden gevraagd even groot als voor de coronacrisis, maar wordt de ruimte anders ingedeeld. Voor het eerst bewegen volgens hem ook de wat grotere kantoorzoekers zich in de markt.

In het vierde kwartaal van 2021 werden 10 procent meer nieuwe bedrijfspanden aangemeld op funda in business dan in het derde kwartaal. Onderaan de streep daalt het aantal bedrijfspanden dat op het platform staat echter. Door de toenemende interesse en het afnemende aanbod wordt ook op de markt van commercieel vastgoed de concurrentie op beschikbaar aanbod steeds groter.