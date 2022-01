KPN vergroot aantal mobiele klanten

KPN heeft de afgelopen periode meer klanten binnengehaald voor zijn mobiele diensten. Dat lukte het telecombedrijf voor het derde kwartaal op rij. Ook het aantal zakelijke klanten dat gebruikmaakt van telefonie en internet van KPN groeide.

De kosten van KPN stegen op jaarbasis met bijna 1 procent. Dat komt onder meer doordat het bedrijf meer geld moest uitgeven om klanten te werven en te behouden. De personeelskosten daalden wel door digitalisering. Aan het eind van vorig jaar had het telecombedrijf 9700 voltijdbanen aan personeel, 4 procent minder dan een jaar eerder.

KPN zet de laatste tijd in op glasvezel. De afgelopen periode werden 121.000 huishoudens erop aangesloten. In heel 2021 ging het om 433.000 woningen.

De omzet van KPN steeg in het vierde kwartaal met 0,3 procent tot 1,4 miljard euro. Er ging wel 10 procent minder winst in de boeken dan een jaar geleden. Dat komt volgens KPN vooral doordat het meer inkomstenbelastingen moest betalen. Onder de streep hield het bedrijf 157 miljoen euro over.

De winst was hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Topman Joost Farwerck spreekt daarnaast van een “sterke financiĆ«le positie”. Dat stelt KPN volgens hem in staat om het rendement voor aandeelhouders aanzienlijk te vergroten, waarmee hij onder meer doelt op de groei van het dividend. Ook heeft de onderneming aangekondigd voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen.

Over heel 2021 boekte KPN een omzet van ruim 4,8 miljard euro, ruim 1 procent minder dan een jaar eerder. De winst verdubbelde naar 1,3 miljard euro, voornamelijk door een incidentele post vanwege het samenwerkingsverband Glaspoort met pensioenuitvoerder APG.