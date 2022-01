Krant: pas na de zomer gas door pijpleiding Nord Stream 2

De goedkeuring die nodig is om gas door de veelbesproken gaspijpleiding Nord Stream 2 te laten stromen zal niet voor de zomer worden verkregen. Dat zei de voorzitter van de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Hoewel Gazprom, de Russische uitbater van de leiding, met de oprichting van een Duitse dochteronderneming aan een belangrijke voorwaarde heeft voldaan, zijn er nog een hoop andere hobbels te nemen. “Als je ziet welke onderzoeken er nog nodig zijn, kom je al snel tot de conclusie dat een toelating in de eerste jaarhelft bijna niet meer mogelijk is”, zei Jochem Homann tegen de krant.

De pijpleiding werd in september vorig jaar al voltooid, maar gas leveren via de pijp die via de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt mag nog niet. Nog altijd wordt gewacht op goedkeuring van Duitsland en de Europese Unie. Het opgerichte gastransportbedrijf Gas for Europe verklaarde afgelopen week nog dat het “zo snel als mogelijk” het certificeringsproces wil voortzetten.

De pijpleiding is van meet af aan omstreden geweest. Zo was er verzet vanuit de Verenigde Staten, maar ook vanuit landen als Polen en Oekraïne, omdat Rusland via de gaspijpleiding meer invloed in Europa zou krijgen.