Nederlandse banken zijn beperkt actief in Rusland en Oekraïne

Als de spanningen tussen Rusland en Oekraïne zouden escaleren, heeft dit waarschijnlijk weinig impact voor de Nederlandse grootbanken. Dat geldt ook als er bijvoorbeeld extra sancties zouden worden opgeworpen tegen Rusland. De banken zijn namelijk maar beperkt actief in beide landen, komt naar voren uit een belronde door het ANP.

ING, dat circa driehonderd mensen in Rusland aan het werk heeft en ongeveer honderd in Oekraïne, is het meest actief in de regio. De bank heeft voor bijna 5 miljard euro aan zakelijke kredieten verstrekt aan in Rusland gevestigde bedrijven, vertelt een woordvoerder. Hij verwijst daarbij naar het jaarverslag over 2020. De laatste keer dat de bank zijn ‘blootstelling’ aan Oekraïne meldde was bij de cijfers over het laatste kwartaal van 2019. Dat ging toen om 778 miljoen euro.

De zegsman stelt dat de activiteiten in Rusland en Oekraïne erg beperkt zijn als je het afzet tegen ING als geheel. Dit geldt ook als je ING zou vergelijken met buitenlandse banken als Raiffeisen, UniCredit en Société Générale, die onlangs door zakenkrant Financial Times werden genoemd in een lijstje met banken die relatief sterk aanwezig zijn in Rusland. Ook is het niet zo dat al het leningengeld voor Russische klanten bij ING ook daadwerkelijk naar Rusland is gegaan. Het kan ook dat een Russisch bedrijf bijvoorbeeld een fabriek in West-Europa wil bouwen. Dan kan de bank het geld ook uitlenen aan een dochteronderdeel in dat West-Europese land.

De andere twee Nederlandse grootbanken hebben nog minder banden met het gebied. ABN AMRO zegt dat de blootstelling “nihil” is. Hooguit in de vorm van bankgaranties zou er nog een link kunnen zijn, maar volgens een woordvoerder van de bank is dat heel beperkt. Rabobank benadrukt helemaal niet in Oekraïne actief te zijn. In Rusland doet Rabobank alleen zaken via dochteronderneming DLL. De laatste cijfers daarover dateren van 2020. Toen was er 34 miljoen euro met die activiteit gemoeid.