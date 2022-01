Producent van Guinness opent mini-brouwerij in Londen

De Britse drankproducent Diageo, bekend van bier- whisky- en likeurmerken als Johnnie Walker, Guinness en Baileys, opent een mini-brouwerij voor Guinness in Londen. De drankfabrikant bouwde eerder de Guinness-fabriek in de Ierse hoofdstad Dublin om tot toeristische trekpleister en begon een attractie rond Johnnie Walker in het Schotse Edinburgh.

Met de komst van nog zo’n plek hoopt de fabrikant andere geldstromen aan te boren. Guinness opende eerder ook al een brouwerij waar publiek welkom is in het Amerikaanse Baltimore en wil ook zo’n locatie in Chicago.

De nieuwe brouwerij komt in de loop van volgend jaar in Covent Garden, een populaire toeristenspot in het hart van Londen. Diageo steekt zo’n 73 miljoen pond (omgerekend zo’n 88 miljoen euro) in het project, dat zo’n 150 banen moet creĆ«ren. Ook wil Diageo op die plek zo’n honderd man barpersoneel per jaar trainen.

Diageo haakt met de opening in op een trend van andere brouwers, zoals Heineken en Anheuser-Busch InBev, die in Londense wijken Brixton en Camden ook al bezig zijn hun bars en brouwerijen te moderniseren. Daarmee willen ze voldoen aan de vraag van toeristen die biertours willen doen.

De resultaten van het eerste half jaar van Diageo waren volgens het bedrijf beter dan verwacht, met name door de vraag naar Guinness. Wel houdt de drankenproducent rekening met mindere resultaten voor de rest van het boekjaar, dat eind december afliep, door hernieuwde lockdowns en sluitingen van horeca. In Nederland is de horeca pas weer gedeeltelijk en met beperkingen open sinds 26 januari.