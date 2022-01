Recordomzet voor Eindhovens chipbedrijf NXP door sterke vraag

De Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductors heeft in 2021 een recordomzet in de boeken gezet, dankzij de zeer sterke wereldwijde vraag naar halfgeleiders. Het bedrijf, dat is genoteerd aan de aandelenbeurs in New York, verwacht dat die vraag de komende tijd sterk zal blijven.

De omzet van de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips bedroeg afgelopen jaar ruim 11 miljard dollar, omgerekend 9,8 miljard euro. Dat is een stijging van 28 procent vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf boekte daarbij een nettowinst van bijna 1,9 miljard dollar. NXP kondigde aan het kwartaaldividend te verhogen en een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2 miljard dollar te beginnen.

Topman Kurt Sievers stelde in een toelichting dat de vraag naar chips groter is dan het aanbod. Het bedrijf is onder meer een leverancier van halfgeleiders aan de auto-industrie. Autobouwers kampen al langere tijd met chiptekorten. Sievers denkt dat NXP dit jaar opnieuw robuuste groei zal laten zien.