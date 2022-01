Sony koopt maker van computerspellen Halo en Destiny

Het Japanse technologieconcern Sony neemt het Amerikaanse computerspelletjesbedrijf Bungie over in een deal van 3,6 miljard dollar, omgerekend 3,2 miljard euro. Bungie is onder meer producent van de populaire spellen Halo en Destiny.

Met de aankoop wil Sony, dat de PlayStation-spelcomputer maakt, zijn positie in de game-industrie versterken. Het is de derde grote overname in de sector in korte tijd. Zo maakte Microsoft onlangs bekend gamesproducent Activision Blizzard, het bedrijf achter spellen als Call of Duty en World of Warcraft, over te nemen voor 69 miljard dollar. Daarnaast wordt de producent van mobiele games Zynga, bekend van onder meer het spel FarmVille, overgenomen door branchegenoot Take-Two Interactive Software voor 12,7 miljard dollar.

Het is de grootste overname van een spelletjesproducent door Sony in tien jaar. Het in 1991 opgerichte Bungie behoorde tussen 2000 en 2007 nog tot Microsoft.