Toerisme naar Turkije opgeveerd, nog wel lager dan voor corona

Het toerisme naar Turkije heeft vorig jaar duidelijk herstel laten zien van de impact van de coronapandemie een jaar eerder. Maar de bezoekersaantallen liggen nog wel altijd fors lager dan in 2019, voordat de crisis uitbrak.

Volgens het Turkse statistiekbureau kwamen er vorig jaar ongeveer 29 miljoen toeristen naar het land, wat bijna twee keer zoveel is als in 2020. Maar in 2019 ging het nog om iets minder dan 52 miljoen bezoekers.

Het overgrote deel van de bezoekers komt voor een vakantie naar Turkije. In het cijfer zijn ook mensen meegerekend die op bezoek komen bij familie of vrienden. De grootste groep buitenlandse toeristen, ongeveer 4,6 miljoen, kwam afgelopen jaar uit Rusland. Daarna komt Duitsland met circa 3 miljoen toeristen.

Toerisme is een zeer belangrijke inkomstenbron voor de Turkse economie. Die inkomsten bedroegen vorig jaar omgerekend 22 miljard euro. Dat was nog 10,7 miljard euro in 2020 en ruim 30 miljard euro in 2019.