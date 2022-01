Wall Street sluit slechte beursmaand januari hoger af

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst gesloten. Daarmee sloot Wall Street de slechtste beursmaand voor de brede S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq sinds maart 2020 positief af. De rentevrees hield de markten afgelopen maand flink in de greep nadat de Federal Reserve liet weten de rente waarschijnlijk al in maart te gaan verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken.

Beurshandelaren rekenden al op drie of vier renteverhogingen van de Fed dit jaar, maar na de beleidsvergadering in januari houden steeds meer beleggers rekening met vijf verhogingen. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelenbeleggingen.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 1,2 procent hoger op 35.131,86 punten. De S&P 500 klom 1,9 procent tot 4515,55 punten en de Nasdaq won 3,4 procent tot 14.239,88 punten. De hoofdgraadmeters borduurden daarmee voort op de stevige koerswinsten van vrijdag.

Spotify won 13,5 procent. De muziekstreamingdienst zag de marktwaarde vorige week met ruim 2 miljard dollar dalen na de protestactie van de Canadese zanger Neil Young. Young haalde zijn muziek van de dienst vanwege een podcast van comedian Joe Rogan, die exclusief via Spotify te beluisteren is. Volgens Young en andere critici zou Rogan desinformatie over het coronavirus verspreiden.

Beyond Meat dikte ruim 15 procent aan. Analisten van Barclays schroefden hun aanbeveling voor de producent van vleesvervangers op. Videostreamingdienst Netflix profiteerde van een adviesverhoging door Citigroup en steeg 11 procent.

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla kreeg een hoger beleggingsadvies van Credit Suisse en steeg bijna 11 procent. Branchegenoten Rivian en Lucid Motors liftten mee met plussen tot 15 procent. Vliegtuigbouwer Boeing ging 5 procent vooruit, dankzij grote orders van Qatar Airways.

Citrix Systems verloor juist 3,4 procent. Elliott Investment Management en Vista Equity Partners nemen het softwareconcern over voor 13 miljard dollar. De investeerders betalen 104 dollar per aandeel. Dat is minder dan de slotkoers van afgelopen vrijdag. Het aandeel Citrix is echter flink gestegen sinds de geruchten over een mogelijke overnamedeal begin december de kop op staken.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 88,27 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 91,29 dollar per vat. De euro was 1,1232 dollar waard, tegen 1,1198 dollar bij het slot van de handel in Europa.