Wouter Bos wordt nieuwe topman zorgverzekeraar Menzis

Wouter Bos wordt per 1 mei de nieuwe topman van zorgverzekeraar Menzis. De oud-minister geeft nu nog leiding aan het overheidsfonds Invest-NL dat zich richt op het financieren van projecten op het gebied van onder meer hernieuwbare energie en verduurzaming.

Bos neemt het stokje bij Menzis over van Ruben Wenselaar, die sinds 2015 Menzis heeft geleid. “Ik kijk uit naar mijn overstap naar Menzis. Voordat ik Invest-NL ging leiden, was ik ruim acht jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Dit is een prachtkans om terug te keren naar een wereld die mij toen heel dierbaar is geworden”, zegt Bos in een verklaring. Volgens Peter van Lieshout, voorzitter van de raad van commissarissen van Menzis, neemt Bos veel ervaring en expertise mee.

Jan Nooitgedagt, voorzitter van de raad van commissarissen van Invest-NL, dankt Bos “voor zijn grote bijdrage aan de opzet en succesvolle start van Invest-NL”. Over zijn opvolging zullen in een later stadium mededelingen worden gedaan.

Eerder was Bos bestuursvoorzitter van het VUmc en partner bij en voorzitter van KMPG gezondheidszorg. Daarvoor zat Bos namens de PvdA in de Tweede Kamer. Hij was van 2007 tot 2010 minister van Financiƫn.