Bloomberg: Ford steekt 20 miljard dollar extra in elektrische auto

Autoproducent Ford steekt tot 20 miljard dollar extra in de elektrificatie van alle auto’s die het merk maakt, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dat bedrag, omgerekend een kleine 18 miljard euro, komt bovenop een al eerder aangekondigde investering van 30 miljard dollar en moet in de komende vijf tot tien jaar worden uitgegeven aan de ombouw van fabrieken voor het bouwen van elektrische auto’s.

Doug Field, die eerder bij Apple en Tesla hoge posities bekleedde, zou de leiding krijgen over de grote reorganisatie. Daar hoort ook bij dat Ford een onbekend aantal technici gaat aantrekken. Die moeten zich onder meer gaan richten op de technologie voor accu’s, software voor elektrische voertuigen en kunstmatige intelligentie.

Verder zou Ford kijken of het mogelijk is een deel van zijn onderdeel voor elektrische auto’s op eigen benen te zetten. Via een beursgang of een verkoop van een belang aan investeerders zou de Amerikaanse automaker zo kunnen profiteren van de hoge waarderingen die beleggers en investeerders aan bedrijven voor elektrische auto’s toekennen. Dat zou dan vooral gaan om modellen waar minder stuks van worden verkocht. Ford zou zich dan volledig kunnen richten op de zogeheten volumemodellen.

Ondanks de extra investeringen en de wens om een grote speler te worden op het gebied van elektrische voertuigen, ziet Ford-topman Jim Farley auto’s met een benzinemotor nog vele jaren als zeer belangrijk voor zijn bedrijf. Het geld voor investeringen daarin moet worden verdiend door Ford-rijders bijvoorbeeld via software upgrades aan te bieden waardoor hun auto’s tegen betaling meer vermogen krijgen of andere extra mogelijkheden. Ook zou het bedrijf moeten proberen zijn klanten langer voor onderhoud naar Ford-dealers te laten komen.