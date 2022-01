De Hypotheker: ook buiten Randstad steeds minder betaalbaar

Ook buiten de Randstad zijn nu minder betaalbare woningen te krijgen, signaleert De Hypotheker. Dat komt door het zogenoemde waterbedeffect, wat inhoudt dat als in een bepaalde regio huizen duurder worden, mensen buiten die regio op zoek gaan en ook daar de huizenprijzen stijgen. Een jaar geleden was de huizenmarkt in gebieden buiten de Randstad nog redelijk toegankelijk, zegt de hypotheekadviseur. Ook steeg het gemiddelde hypotheekbedrag in één jaar tijd met ruim 10 procent.

De grootste dalingen van het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een huis buiten de Randstad komen voor rekening van Zeeland, waar het aantal aanvragen daalde met bijna een derde. Daarna volgen Overijssel en Drenthe, waar respectievelijk bijna een derde en een kwart minder hypotheken werden aangevraagd.

De toename in de krapte op de huizenmarkt heeft ook gevolgen voor het gemiddelde hypotheekbedrag, dat hierdoor in een jaar tijd met bijna 11 procent steeg. De gemiddelde hypotheek is nu 325.000 euro. In 2020 was dit nog 294.000 euro. Noordelijke provincies zoals Groningen en Friesland stegen hard, net zoals Noord- en Zuid-Holland. Tussen de provincies zitten wel verschillen. In Noord-Holland was het gemiddelde hypotheekbedrag met 375.000 euro aanmerkelijk hoger dan in Zeeland (241.000 euro).

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat in december 2021 er maar 20.559 transacties plaatsvonden, ruim een vijfde minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwhuis ligt nu rond de 466.000 euro, berekende makelaarsvereniging NVM over de laatste drie maanden van 2021. Een bestaande woning ligt met 438.000 euro iets lager, maar is nog altijd ruim een vijfde duurder op jaarbasis.