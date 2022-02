Gazprom gaat weer gas leveren via Poolse pijplijn

Rusland gaat weer gas leveren via de Yamal-pijplijn door Polen. Vanaf middernacht in Moskou zou er weer gas naar Europa moeten stromen, meldt het Russische persbureau Interfax. Dat is om 22.00 uur Nederlandse tijd. Staatsgasbedrijf Gazprom heeft namelijk weer capaciteit bijgeboekt op die pijplijn.

Sinds 21 december stroomde het gas door de Yamal-pijplijn in oostelijke richting van Duitsland naar Polen. Dat betekent dat er meer gas van Duitsland naar Polen gaat dan er uit Rusland komt, terwijl Europa in de winter juist grotendeels afhankelijk is van Russisch gas.

Hoe lang de situatie duurt is nog onduidelijk. Gazprom heeft tot nu toe alleen capaciteit geboekt tot 06.00 uur woensdagochtend (Nederlandse tijd). Voor de rest van woensdag en voor heel februari deed het staatsgasbedrijf dat niet.

Eerder dinsdag werd al duidelijk dat de Russische gasleveringen aan Europa via Oekraïne weer op een normaal niveau lagen. De prijs van een megawattuur gas zakte daarna op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt met meer dan 10 procent.

Behalve de extra Russische leveringen heeft ook het zachte winterweer een gunstig effect op de gasprijs. De aankomst van verschillende schepen met ladingen vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de Europese havens drukt eveneens de prijs.

Aan de andere kant lopen de geopolitieke spanningen over Oekraïne nog hoog op. President Vladimir Poetin heeft een grote troepenmacht samengetrokken bij de Oekraïense grens en de Verenigde Staten houden rekening met een Russische inval. Rusland wil dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa en garandeert dat Oekraïne geen lid wordt van het westerse bondgenootschap. Een escalatie zou ook de gasleveringen kunnen hinderen en de prijs weer kunnen opdrijven.