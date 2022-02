Industrie- en bedrijfscijfers staan centraal op Europese beurzen

Op de Europese beurzen staan dinsdag nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de industrie centraal. Daarnaast is het cijferseizoen nog volop bezig. Zo kwam de Zwitserse bank UBS, waar de Nederlandse topman Ralph Hamers de leiding heeft, met resultaten. Verder is het wachten op de update van techconcern Alphabet, moederbedrijf van onder ander Google, na de slotbel op Wall Street.

Mogelijk dat chipbedrijven in bijvoorbeeld Amsterdam in beweging komen na de handelsupdate van de Nederlandse chiponderneming NXP Semiconductors. Dat bedrijf is zelf niet in Amsterdam genoteerd, maar in de Verenigde Staten. De positieve cijfers werken wellicht door in de prestaties van chipfondsen als ASML, ASMI en Besi. ASMI kondigde aan Hichem M’Saad lid van de raad van bestuur te willen maken. Ook gaat de onderneming een directiecomité oprichten dat de groeiambities van het bedrijf moet ondersteunen.

Verder zal er blijvend aandacht zijn voor de reissector nu het erop lijkt dat steeds meer landen hun coronabeperkingen afschalen. Ook het toerisme naar verre oorden lijkt weer aan te trekken. Thailand wil bijvoorbeeld met een quarantainevrij-visumprogramma honderdduizenden toeristen lokken.

Uit de nieuwste cijfers over de bedrijvigheid in de Europese industrieën wordt mogelijk meer duidelijk over de impact van de omikronvariant van het coronavirus. Ook laten de hogere prijzen en tekorten aan onderdelen en grondstoffen naar verwachting hun sporen na. Onder andere de Nevi geeft de situatie weer in Nederland.

UBS boekte in het vierde kwartaal minder winst. De daling werd veroorzaakt doordat de bank meer geld opzij moest zetten voor een slepende Franse belastingzaak. De bank kreeg een boete omdat het rijke Fransen zou geholpen bij het ontduiken van belasting door geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde maandag 1,5 procent in de plus op 755,20 punten. De graadmeter leed daarmee een maandverlies van ongeveer 5,5 procent. De MidKap won 0,7 procent tot 1059,29 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen ging licht omlaag.

Verder blijft er aandacht voor de olieprijzen. Die liepen maandag op tot het hoogste niveau sinds 2014, maar zakten daarna weer wat weg. De prijspiek was het gevolg van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne en de grote olievraag die wordt veroorzaakt door het herstel van de coronacrisis.