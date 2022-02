ING praat met Boursorama over oplossing voor Franse klanten

ING werkt aan een oplossing voor Franse klanten, die de bank vaarwel zegt bij zijn vertrek van de Franse consumentenmarkt. Zij krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om over te stappen naar Boursorama, een dochter van de grote Franse bank Société Générale.

ING en Boursorama zijn hierover nog met elkaar in gesprek en hopen uiterlijk in april tot een definitief akkoord te komen. Het is daarom ook nog niet duidelijk voor hoeveel ING-klanten deze mogelijkheid precies gaat spelen. Het geldt volgens ING in ieder geval niet voor mensen met hypotheken, want die blijven onder beheer van ING.

Het Nederlandse concern maakte in december bekend dat het de Franse consumentenmarkt gaat verlaten. Volgens ING ziet het er namelijk niet naar uit dat de bank in het land binnen een redelijk tijdsbestek nog kan uitgroeien tot een wat grotere speler. Daarom zou het beter zijn om afstand te doen van de activiteiten. Daardoor verliezen circa 460 medewerkers in Frankrijk hun baan.

ING is sinds 2000 als onlinebank actief op de Franse consumentenmarkt en heeft er ongeveer 1 miljoen klanten met betaalrekeningen, hypotheken, consumentenleningen en beleggingsproducten. Bij ING Frankrijk werken in totaal zo’n 700 medewerkers. Maar slechts twee derde daarvan houdt zich bezig met de consumententak. ING blijft met zijn zakelijke activiteiten, het verlenen van diensten aan onder meer grotere bedrijven, wel actief in Frankrijk.