Kansspelautoriteit roept gokbedrijven op daglimiet te verlagen

De kansspelautoriteit roept gokwebsites op om de maximale daglimieten te verlagen. Voorzitter René Jansen doet dat nadat consumentenprogramma Kassa vorige maand had laten zien dat gebruikers die limiet op 100.000 euro per dag kunnen instellen. Ook de maximale speelduur kan nutteloos gemaakt worden door die in te stellen op 24 uur per dag.

Jansen roept de onlinecasino’s nu op meer verantwoordelijkheid te nemen. “Strikt genomen doet een aanbieder hiermee niets verkeerd. Toch zou ik hierbij de aanbieders van onlinekansspelen willen oproepen hier snel en zorgvuldig naar te kijken. Het is misschien niet naar de letter, maar wel naar de geest van de wet om paal en perk te stellen aan de in te stellen limieten.” Jansen wijst erop dat er ook een “morele kant” zit aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Ik kan me bovendien niet voorstellen dat limieten zoals hier genoemd nodig zijn om de concurrentie van illegale goksites aan te kunnen.”

Als de aanbieders niet zelf actie ondernemen voorziet Jansen dat de overheid de wet aanpast. In Zweden werden onlangs ook maatregelen genomen om gokken minder aantrekkelijk te maken.

Sinds vorig jaar is het legaal om online te gokken. De sector ging daarop direct veel adverteren, wat al tot kritiek uit de politiek leidde. Onderlinge afspraken moeten nu zorgen voor het terugdringen van de grote hoeveelheid reclame. Ook zou die niet voor een bepaald tijdstip op tv en radio mogen komen om zo minder jongeren aan te spreken.