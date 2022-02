Onderzoek: Nederlanders verduurzamen vanwege hoge energieprijzen

Bijna zeven op de tien Nederlanders die hun huis in 2022 gaan verduurzamen doen dat vanwege stijgende energieprijzen. Uit vrees de energierekening niet te kunnen betalen zet bijna 40 procent van de mensen die hun woning al hebben verduurzaamd de kachel uit, ook als het koud is in huis. Dat komt naar voren uit Duurzaam Wonen, een onderzoek van Multiscope onder ruim 4300 Nederlanders.

Circa 60 procent van de Nederlandse huishoudens verwacht bij de volgende afrekening meer te gaan betalen voor gas en elektriciteit, vooral vanwege de stijgende energieprijzen en -belastingen. Pakweg 10 procent verwacht juist minder te moeten ophoesten omdat ze afgelopen jaar hun huis hebben verduurzaamd.

Tot nu toe speelde de hoogte van de energieprijzen een relatief kleine rol bij verduurzaming. Een kwart van de Nederlanders gaf de stijgende prijzen aan als reden hiertoe te zijn gegaan in 2021, nu zegt bijna 70 procent van de mensen die energiebesparende maatregelen willen nemen dit jaar dat uit geldoverwegingen te doen.