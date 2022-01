Situatie Nederlandse varkensboeren volgens ABN AMRO dramatisch

Nederlandse varkensboeren hebben het zwaar en dat blijft nog wel even zo. Dat zegt ABN AMRO in een rapport, dat spreekt over 2021 als “dramatisch jaar voor de varkenshouderij”. Vanuit andere landen was en is veel concurrentie, waardoor de prijzen voor varkensproducten laag zijn. Wel is er hoop, onder meer doordat Nederlandse varkens relatief duurzaam zijn.

Met de toenemende aandacht daarvoor vanuit vooral Europese landen, kunnen Nederlandse varkensproducten populairder worden. Volgens de onderzoekers liggen er bijvoorbeeld kansen in het gebruik van keurmerken. Labels als Beter Leven zijn in opkomst en dit soort labels zouden ook meer kunnen worden gebruikt op het gebied van duurzaamheid, denkt ABN AMRO.

Het rapport stelt dat Nederlandse varkens onder meer door hun voeding op basis van restproducten bij de duurzaamste ter wereld horen. Dit kan de komende jaren nog verder verbeterd worden, bijvoorbeeld door duurzamere stallen te gaan gebruiken.

Maar alleen met de focus op minder milieuschade komt de sector niet uit de slechte situatie van nu, zegt directeur agrarische bedrijven bij ABN AMRO Pierre Berntsen. “Als de mondiale markt van varkensvlees onder druk staat, gaat alles slechter. Ook de meer duurzame vormen.” Die slechte situatie komt door wereldwijd veel aanbod en China, goed voor de helft van de wereldwijde consumptie van varkens, dat meer zelf gaat produceren.

Het perspectief voor de langere termijn is volgens de bank positief, omdat door hogere inkoopkosten nu, het houden van varkens naar verwachting minder populair zal worden. Dan zou de prijs voor varkens weer normaler worden. “Maar het komende halfjaar blijft het slecht”, aldus Berntsen.