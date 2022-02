Stakingsdreiging bij Duitse tak vliegtuigbouwer Airbus afgewend

De dreigende staking bij de productielocatie van vliegtuigproducent Airbus in Duitsland is afgewend. Het concern is er op de valreep in geslaagd om een deal te sluiten met vakbond IG Metall. Daardoor worden gedwongen ontslagen bij het onderdeel tot eind 2030 uitgesloten. Airbus zou ook hebben toegezegd om extra te investeren in de betrokken fabrieken en er zijn nog andere afspraken gemaakt met de bond.

Begin december namen al eens meer dan 14.000 werknemers van Airbus deel aan acties, die soms meerdere dagen duurden. Die legden de productie in de drukke eindejaarsperiode grotendeels lam. Deze week onderhandelde IG Metall voor de zevende en voorlopig laatste keer met de leiding van het bedrijf over de herstructurering van de productie van passagiersvliegtuigen in Duitsland. Blijft een resultaat uit dan lijkt een staking onvermijdelijk, zo klonk het.

Airbus wil de assemblage van de rompen en draagconstructies combineren in een nieuwe dochteronderneming. Dat had gevolgen kunnen hebben voor zo’n 13.000 medewerkers van de fabrieken in Hamburg, Stade, Augsburg, Bremen en Nordenham. Over de voorwaarden van de herstructurering werd al maanden onderhandeld door vakbond IG Metall en Airbus. De bond wilde onder meer voorkomen dat de productie van onderdelen van de hand wordt gedaan.