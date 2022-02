Topman Duits energieconcern E.ON: Russisch gas is nodig

De topman van het grote Duitse energieconcern E.ON denkt dat Russisch gas nodig zal blijven als Europa afscheid wil nemen van vervuilende kolencentrales en de energieprijzen betaalbaar wil houden. Dat zei Leonhard Birnbaum op een bijeenkomst.

“Wij geloven dat we Russisch gas nodig hebben. Punt”, aldus de hoogste bestuurder van E.ON, moederbedrijf van Essent. “Zeker als we meer op gas vertrouwen omdat we steenkoolcentrales willen uitschakelen.” Europa is voor ongeveer 40 procent van zijn aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland.

Ook denkt hij dat de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 die loopt van Rusland naar Duitsland kan helpen om de gasprijzen in Europa betaalbaar te houden. De pijpleiding is al af maar wacht nog op formele goedkeuring voor ingebruikname. De Verenigde Staten en Duitsland hebben met zware sancties gedreigd tegen Nord Stream 2 als Rusland Oekraïne zou binnenvallen.

Birnbaum stelt dat gas dat komt via Nord Stream 2 goedkoper is dan vloeibaar gemaakt aardgas (lng) dat elders vandaan gehaald moet worden met tankschepen. “Als we op lng moeten vertrouwen dan zal de gasprijs in Europa veel hoger zijn dan in het verleden. Als we willen dat de prijzen dalen, is het nodig dat meer gas via pijpleidingen naar Europa komt.” Hij hoopt dat er een vreedzame oplossing wordt gevonden voor het conflict rond Oekraïne.