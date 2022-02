Uitgaven aan radioreclame hoger dan voor de coronapandemie

Adverteerders hebben in 2021 meer uitgegeven aan reclame op de radio dan voor het begin van de coronacrisis. De bestedingen aan audioreclame stegen met ruim 23 procent tot 209,5 miljoen euro. Volgens belangenvereniging Audify is dat hoger dan het recordbedrag dat in 2019 opging aan audioreclame.

Vlak na de uitbraak van de coronapandemie schortten veel bedrijven uit voorzorg hun niet-noodzakelijke uitgaven op, waardoor ze veel minder geld besteedden aan reclame. Maar nadat de economie herstel had getoond, stegen ook de advertentie-uitgaven weer.

Het grootste deel van de reclame-uitgaven kwam vorig jaar nog altijd voor rekening van radiospotjes op traditionele zenders. Hier ging 188,6 miljoen euro aan op, 21 procent meer dan in 2020.

Digitale audioreclame groeide het hardst. Het gaat bijvoorbeeld om reclames op radiozenders die alleen online actief zijn. Omdat die vaak een specifieke doelgroep hebben, kunnen adverteerders hier ook gerichter te werk gaan. De uitgaven aan digitale audioreclame bedroegen vorig jaar 7,8 miljoen euro. Dat is volgens Audify, het voormalige Radio Advies Bureau, ruim een verdubbeling van de 3,3 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Bedrijven betaalden ook meer voor reclame-uitingen die niet in spotjes aan bod komen, maar in bestaande programma’s zijn verwerkt. De uitgaven aan deze non-spotreclames stegen vorig jaar met een kwart tot 13 miljoen euro.