UPS schiet omhoog op Wall Street na sterke resultaten

UPS werd dinsdag flink hoger gezet op de beurzen in New York. De resultaten van de pakketbezorger, die een sterk feestdagenseizoen achter de rug heeft, werden goed ontvangen door beleggers. Ook een stevige verhoging van het dividend dat UPS aan zijn aandeelhouders uitkeert, viel in de smaak.

Het aandeel UPS dikte 13,3 procent aan. Het concern boekte in het vierde kwartaal meer winst dan verwacht. Het bedrijf profiteerde onder meer van hogere prijzen voor zijn diensten, waarmee de hogere loonkosten konden worden gecompenseerd. Door de snelle opmars van de omikronvariant bleven ook meer Amerikanen thuis tijdens de feestdagenperiode en bestelden ze meer online. Concurrent FedEx won ruim 4 procent.

De stemming op Wall Street was enigszins terughoudend na de slechte beursmaand januari. De Amerikaanse beurzen wisten de afgelopen maand wel met een positieve toon af te sluiten, waarbij de techgraadmeter Nasdaq maandag ruim 3 procent won.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening vrijwel vlak op 35.138 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4506 punten en de Nasdaq verloor 0,7 procent tot 14.141 punten.

ExxonMobil kreeg er 2,6 procent bij. Het olie- en gasconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht dankzij de hogere olieprijzen, maar de omzet viel wel wat tegen. AT&T leverde bijna 5 procent in. Het telecomconcern kondigde aan zijn belang in WarnerMedia van de hand doen na afronding van de fusie van het mediabedrijf met Discovery. Daarnaast liet AT&T weten na afronding van de deal een jaarlijks dividend uit te keren van 1,11 dollar per aandeel. Dat is veel minder dan het huidige dividend.

Tesla daalde 2,4 procent. De fabrikant van elektrische auto’s schakelt een functie van het zelfrijdende systeem uit. Door een softwarefout konden voertuigen in de zelfrijdende stand langzaam doorrollen bij kruispunten als er geen andere auto’s of voetgangers aanwezig waren. De softwarefout treft meer dan 53.000 Tesla’s.

NXP Semiconductors daalde ruim 2 procent. De Nederlandse chipfabrikant, die is genoteerd in New York, heeft in 2021 een recordomzet in de boeken gezet, dankzij de zeer sterke wereldwijde vraag naar halfgeleiders. Het bedrijf verwacht dat die vraag de komende tijd sterk zal blijven.

De euro was 1,1262 dollar waard, tegen 1,1198 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 87,42 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper op 88,57 dollar per vat.