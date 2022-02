Zwitsers UBS boekt minder winst door kosten Franse belastingzaak

De Zwitserse bank UBS, die wordt geleid door de Nederlandse topman Ralph Hamers, heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt. De bank moest meer geld opzij zetten voor een slepende Franse belastingzaak.

Het financiële concern waarschuwde in december al in het slotkwartaal te worden geconfronteerd met een tik van zeker 350 miljoen euro vanwege een Franse belastingboete van 1,8 miljard euro. De bank had eerder al 450 miljoen euro opzij gezet om de kosten van de rechtszaak te dekken. Uiteindelijk heeft de bank in het vierde kwartaal een voorziening genomen van 650 miljoen euro.

UBS kreeg de boete omdat het rijke Fransen zou hebben geholpen bij het ontduiken van belasting door geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. In 2019 werd bepaald dat de bank in eerste instantie 4,5 miljard euro moest betalen. Dat werd door het hof van beroep in Parijs in december teruggebracht tot 1,8 miljard euro.

De nettowinst kwam in het vierde kwartaal uit op 1,35 miljard dollar (1,2 miljard euro). In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de winst nog 1,6 miljard dollar en in het derde kwartaal lag de winst op 2,3 miljard dollar. De kwartaalwinst viel wel hoger uit dan analisten hadden verwacht. Over het hele jaar steeg de nettowinst met 14 procent tot 7,5 miljard dollar.

UBS wil zijn aandeelhouders ook meer gaan belonen. Zo gaat de bank dit jaar voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat is bijna een verdubbeling van het totale inkoopprogramma. Ook keert de bank meer dividend uit.

Topman Hamers, die sinds 2020 aan het roer staat bij UBS, verklaarde dat de bank “voor het tweede jaar op rij de doelstellingen heeft behaald”. De bank is volgens Hamers daarbij “gedisciplineerd” gebleven in de kosten en zag sterke bijdragen uit alle regio’s en divisies. Ook kwam UBS met nieuwe winstdoelstellingen, die volgens Hamers zijn gericht op de gebieden waar de bank de grootste kansen ziet.