Aandacht voor inflatie eurozone en banenrapport ADP op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag onder meer uit naar de inflatiecijfers van de eurozone. De inflatie zit al enige tijd flink in de lift en kwam in december in het eurogebied uit op 5 procent. De grote vraag is in hoeverre de stijging van het algemene prijspeil in januari heeft doorgezet. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek alvast dat de inflatie in Nederland op basis van de Europese geharmoniseerde methode afgelopen maand flink is opgelopen tot 7,6 procent.

Ook gaat de aandacht uit naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. Het rapport vormt een indicator van het officiƫle banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat op vrijdag wordt vrijgegeven. De situatie op de arbeidsmarkt is van belang voor beleggers omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt in het rentebesluit van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen in het groen openen. Beleggers verwerken onder meer de resultaten van het Britse telecomconcern Vodafone, de Zwitserse farmaceut Novartis en de Spaanse bank Santander.

Op het Damrak staat AMG in de belangstelling. De metalengroep verhoogde zijn verwachtingen voor 2022. In december schroefde het bedrijf zijn vooruitzichten ook al op. Volgens de metalenspecialist zijn met name de marktomstandigheden voor lithium sinds eind vorig jaar “aanzienlijk” verbeterd.

Fagron kondigde een overname aan. De toeleveranciers aan apotheken heeft zijn Amerikaanse branchegenoot Letco Medical gekocht voor 34 miljoen dollar (zo’n 30 miljoen euro). Ook heeft het bedrijf 80 procent van zijn divisie die op basis van contracten diensten levert aan bedrijven in de consumentengezondheidszorg en detailhandel in de Verenigde Staten, verkocht aan een syndicaat. De verkoopprijs bedraagt 6 miljoen dollar.

Pharming liet weten positieve studieresultaten te hebben behaald met het middel leniolisib, waarmee de biotechnoloog verschillende zeldzame immuunziekten wil behandelen. Het bedrijf kondigde tevens aan in het tweede kwartaal te willen starten met het indienen van de wereldwijde aanvragen voor registratie van het middel bij toezichthoudende instanties.

De euro was 1,1266 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 88,36 dollar. Brentolie werd ook 0,2 duurder, op 89,30 dollar per vat.