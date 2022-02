AMG en Pharming favoriet bij beleggers op groen Damrak

Metalengroep AMG en biotechnoloog Pharming waren woensdag duidelijk favoriet bij beleggers op het Damrak. AMG schroefde voor de tweede keer in korte tijd de winstverwachting op en Pharming kwam met positief nieuws over een middel tegen een zeldzame ziekte. Een onverwachte stijging van de inflatie in de eurozone in januari bracht beleggers niet van de wijs.

De inflatie in het eurogebied liep afgelopen maand licht op tot 5,1 procent, van 5 procent in december. Vooraf werd juist gerekend op een afname tot 4,4 procent. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand. De druk op de Europese Centrale Bank, die donderdag met een rentebesluit komt, om in te grijpen neemt toe nu het dagelijks leven in de eurozone steeds duurder wordt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 770,15 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 1090,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Verzekeraar Aegon profiteerde van een koopaanbeveling door ING en ging aan kop in de AEX met een winst van 3,7 procent. Chipbedrijf ASMI en supermarktconcern Ahold Delhaize volgden met plussen tot 2,7 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 1,1 procent.

AMG klom 8 procent in de MidKap. De metalenspecialist is nog positiever geworden over de winst dit jaar dankzij de hoge prijs voor lithium, een zeer belangrijke grondstof voor batterijen in elektrische auto’s. In december werd de verwachting ook al opgekrikt. Sindsdien zijn volgens het bedrijf de omstandigheden op de lithium-markt “significant verbeterd”. Vanwege de grote vraag naar elektrische auto’s is de prijs van lithium naar records gestegen.

Pharming steeg 9 procent na positieve studieresultaten van het middel leniolisib, waarmee de biotechnoloog verschillende zeldzame immuunziekten wil behandelen. Het bedrijf wil in het tweede kwartaal starten met het indienen van de wereldwijde aanvragen voor registratie van het middel bij toezichthoudende instanties.

In Londen steeg de Britse online supermarkt Ocado 6 procent na een adviesverhoging door Credit Suisse. Het Britse telecomconcern Vodafone won 3 procent na sterke resultaten. In Frankfurt werden de cijfers van softwarebedrijf Teamviewer (plus 16 procent) goed ontvangen.

De euro was 1,1309 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 88,42 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 89,27 dollar per vat.