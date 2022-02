Europese rechter veegt protest Scania tegen kartelboete van tafel

De Zweedse vrachtwagenfabrikant Scania moet een forse boete voor deelname aan een kartel gewoon betalen, vindt het Gerecht van de Europese Unie. De EU-rechtbank heeft het protest van Scania van de hand gewezen.

De Europese Commissie legde Scania in 2017 een boete op van 880,5 miljoen euro. De fabrikant maakte sinds 1997 veertien jaar lang met de andere grote Europese vrachtwagenbouwers afspraken over hun prijzen, zodat ze alle wat meer konden vragen en dus verdienen. Ook sprak het vrachtwagenkartel af om het geld dat ze moesten steken in nieuwe technologie om hun trucks schoner te maken door te rekenen aan de klant. Dat alles is verboden omdat het de werking van de vrije markt hindert en de klant schaadt.

De commissie spaarde spijtoptant MAN en schikte de kwestie met DAF, Mercedes, Iveco en Volvo/Renault voor in totaal bijna 3 miljard euro. Als ze het op een boete hadden laten aankomen was dat bedrag ruim 10 procent hoger geweest. Scania weigerde te schikken en werd daarom beboet.

Het dagelijks bestuur van de EU is bij die straf voor Scania zorgvuldig te werk gegaan, oordeelde het Gerecht woensdag. Zo is de commissie er na de schikking met de anderen niet zomaar vanuit gegaan dat Scania ook wel schuldig zou zijn, maar heeft ze goed onderbouwd waarom het Zweedse bedrijf aansprakelijk is. Ook is genoeg bewezen dat de prijsafspraken niet zo nu en dan en door Scania-werknemers op eigen houtje zijn gemaakt, maar deel uitmaakten van een jarenlange strategie.

Scania kan nog in hoger beroep.