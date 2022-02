Felle kritiek op ‘groenwassen’ gas en kernenergie door Brussel

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie om investeringen in gas en kernenergie tijdelijk als groen aan te merken, roept een golf van felle reacties op. Het dagelijks bestuur van de EU maakt “een historische fout”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). “De geloofwaardigheid van de EU als wereldwijde klimaatleider krijgt een gigantische knauw.”

De commissie presenteerde woensdag in Brussel haar definitieve versie van de Europese classificatie van duurzame financiering. Die dient als een soort gids voor beleggers en investeerders die hun geld in duurzame projecten willen steken om zo bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) vindt het voorstel “opmerkelijk, gezien de grote hoeveelheden kritiek die de commissie op deze plannen kreeg. Nederlandse pensioenfondsen, grote investeringsfondsen, de Europese Investeringsbank en haar eigen expertgroep met zestig leden uit de publieke en private sector spraken zich al uit tegen het classificeren van gas en kernenergie als duurzaam.” Het Europees Parlement moet de zogeheten groene taxonomie goedkeuren.

Het Wereld Natuur Fonds roept het parlement op de “nep groene taxonomie” te verwerpen. De commissie is voor het opnemen van kernenergie “gezwicht voor druk van Frankrijk en een coalitie van landen”, waaronder Nederland, Polen, Hongarije en Finland, zegt de organisatie.

Greenpeace spreekt van “diefstal”. Miljarden euro’s zullen nu niet in hernieuwbare energie worden gestoken maar in “technologieën die niets bijdragen aan de strijd tegen de klimaatcrisis, zoals kernenergie, of die het probleem verergeren, zoals gas”. Volgens Greenpeace is het een antiwetenschappelijk voorstel, dat zal leiden tot de grootste ‘groenwasactiviteit’ aller tijden. Van groenwassen is sprake als iets als duurzaam wordt verkocht, terwijl het dat niet is.

Ook de Europese consumentenbond BEUC vindt dat gas en kernenergie worden groengewassen. “Het is zoiets als de tabaksindustrie die sigaretten als een gezondheidsproduct probeert te verkopen”, zegt een woordvoerder.

Donald Pols van Milieudefensie stelt: “Wat was begonnen als instrument om de financiële wereld duidelijkheid te geven over duurzame activiteiten, is nu onder druk van de gas- en kernenergielobby, geëindigd als vervuild instrument.”