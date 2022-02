Haarlemse investeerder Nederlands Merkgoed koopt surfmerk Mistral

Watersport- en lifestylemerk Mistral heeft Nederlands Merkgoed als nieuwe eigenaar. De Haarlemse investeerder, die ook belangen heeft in onder andere kauwgommerk BenBits, maker van accessoires voor in huis Riverdale en limonademerk Ranja, wil Mistral helpen sneller te groeien.

Mistral maakt onder andere surfboards, kleding en schoeisel voor watersport. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 80 miljoen euro. Daarbij merkt de onderneming vooral een groeiende vraag naar materieel voor nieuwere watersporten als wingfoiling, waarbij een surfer gebruik maakt van een speciaal board en een soort van vleugel waarmee de surfer boven het water wordt gelift. Verder is ook peddelsurfen populair waarbij mensen zich staand op een supboard met een peddel voortbewegen. Alleen al in Duitsland werden volgens Mistral 200.000 supboards verkocht.

Volgens Ado Huisman van Mistral is er jaren geleden al contact gelegd met Nederlands Merkgoed. Volgens hem is gekozen voor een bedrijf met een duidelijke merkvisie. Mistral werd in 1976 opgericht en stond naar eigen zeggen aan de wieg van de windsurfsport. Bij het bedrijf werken momenteel zo’n zestig mensen. Een overnameprijs werd niet genoemd.