HDN: hypotheekaanvragen blijven stijgen door oversluiters

Het aantal hypotheekaanvragen is in januari verder gestegen na de recordmaand december. Dat komt vooral door de toename van het aantal overgesloten hypotheken. Door de aangekondigde renteverhogingen was het op de hypotheekmarkt de drukste maand januari van de afgelopen jaren, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Het aantal hypotheekaanvragen kwam afgelopen maand uit op 54.559. Dat is 38 procent meer dan in januari vorig jaar. De extreme stijging komt bijna volledig voor rekening van de oversluiters en mensen die een tweede hypotheek afsluiten, ook wel de niet-kopersmarkt genoemd.

Het aantal hypotheken dat werd aangevraagd om een woning mee te kopen steeg ten opzichte van vorig jaar licht met 2 procent. Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen vier jaar is het aantal aanvragen door huizenkopers met 3 procent gedaald.

HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen en registreert circa 85 procent van alle hypotheekaanvragen in Nederland. Het werkelijke aantal hypotheekaanvragen ligt dus hoger.