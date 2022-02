De investeringen in Nederlandse start-ups nemen steeds verder toe, vooral doordat er vaker grotere financieringsdeals plaatsvinden. Volgens onderzoek van onder meer de Dutch Startup Association (DSA) en Techleap.nl is er vorig jaar in totaal 5,3 miljard euro aan durfkapitaal naar beginnende, snelgroeiende bedrijven gegaan. Dat is ruim drie keer zoveel als de 1,7 miljard euro in 2020, en dat was toen al beduidend meer dan in 2019.

Dat de investeringen zo sterk zijn toegenomen is vooral te danken aan meerdere grote financieringsrondes. In 2020 waren er bijvoorbeeld maar twee rondes van meer dan 100 miljoen euro, vorig jaar waren dit er wel negen. Zo haalden de Amsterdamse betalingsdienstverlener Mollie, softwarebedrijf Messagebird en onlinesupermarkt Picnic elk honderden miljoenen euro’s op. De verwachting is dat de flinke groei dit jaar verder doorzet.

Met name grote buitenlandse investeringspartijen, voornamelijk uit de Verenigde Staten, hebben veel belangstelling voor Nederlandse start-ups. Zij hebben afgelopen jaren veel geld bij elkaar verzameld dat nu beschikbaar is om te investeren. Ook zijn er steeds meer bedrijven in Nederland die zowel qua omvang als groei in aanmerking kunnen komen voor een grote ronde, stellen de onderzoekers. Bij het onderzoek zijn ook accountantsorganisatie KPMG, bedrijfsanalysebureau Dealroom.co en diverse andere organisaties betrokken.

In de start-upbranche vindt men het wel zorgelijk dat er een duidelijke scheefgroei is in de herkomst van het kapitaal. Te midden van al die interesse van buitenlandse investeerders, is het aandeel van Nederlandse investeerders juist verder gedaald. Dat betekent volgens de onderzoekers dat Nederlandse beleggers en bijvoorbeeld pensioenfondsen relatief weinig invloed uitoefenen op de ‘groei en innovatie’ in hun thuismarkt. En hierdoor wordt er vooral in het buitenland geprofiteerd van de behaalde rendementen.