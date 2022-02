Klagers over Gazprom verliezen bij Europese rechter

Gazprom is drie jaar geleden terecht weggekomen zonder een mogelijke miljardenboete voor machtsmisbruik op de Oost-Europese gasmarkt, vindt de Europese rechter. Het Poolse staatsgasbedrijf, dat protest had aangetekend tegen de schikking met Gazprom, heeft ongelijk gekregen.

Polen en zeven andere Oost-Europese landen beklaagden zich een paar jaar geleden bij de Europese Commissie over onder andere de hoge prijs die Gazprom hun in rekening bracht. Het reusachtige Russische gasbedrijf zou ook rivalen uit de markt drukken. De commissie dreigde in te grijpen, maar nam uiteindelijk genoegen met de belofte van Gazprom om voortaan onder meer de tarieven voor andere EU-landen als uitgangspunt te nemen en het doorverkopen van gas door afnemers niet langer te blokkeren.

Het Poolse PGNiG stapte daarop naar het Gerecht van de Europese Unie, maar dat stelde de commissie woensdag in het gelijk. Zij heeft geen procedurele of inhoudelijke fouten gemaakt, oordeelt de Luxemburgse rechtbank. PGNiG kan nog beroep aantekenen.

De EU heeft al jaren een moeizame verstandhouding met Gazprom. Brussel onderzoekt nu of het Russische staatsbedrijf de huidige torenhoge gasprijs moedwillig heeft opgedreven.

Gazprom levert ongeveer 40 procent van het gas dat de EU verstookt. In het oosten van Europa is het bedrijf de belangrijkste leverancier.