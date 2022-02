LTO: seizoensarbeiders van buiten EU nodig om oogst te redden

De inzet van seizoensarbeiders van buiten de Europese Unie is nodig om te voorkomen dat de oogst van Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten in gevaar komt. Dit stelt boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland. Werkgevers in de land- en tuinbouw maken zich namelijk grote zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel.

Volgens de branche verwacht een ruime meerderheid van de boeren en tuinders al in het komende oogstseizoen tekorten aan arbeidskrachten. Uit een peiling onder ruim 580 agrarische ondernemers komt ook naar voren dat vacatures nu erg moeilijk in te vullen zijn. Het gevaar is dat tal van producten straks niet van het land gehaald kunnen worden, waardoor ze dus ook niet geleverd kunnen worden aan bijvoorbeeld supermarkten.

Het merendeel van het personeel is nodig voor een periode van vier tot twaalf weken met een piek in augustus en september. Volgens LTO zitten de boeren en tuinders niet stil en nemen ze al volop maatregelen om hun bestaande krachten te behouden en nieuw personeel aan te trekken. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van platforms als seasonalwork.nl.

Een deel van de ondernemers gaf aan ook mogelijkheden te zien in het verruimen van de arbeidsmigratie. LTO wijst erop dat dit zou kunnen via de bestaande regeling ‘verblijfs- en werkvergunning seizoenarbeid voor de land- en tuinbouw’. Volgens de organisatie zou het zo, onder voorwaarden, mogelijk moeten zijn om seizoenarbeiders van buiten de EU aan de slag te laten gaan.

Werkgevers staan al op achterstand met landen om ons heen, waarschuwt de branche. In België heeft de overheid het volgens LTO al mogelijk gemaakt om mee te werken aan de instroom van werkenden uit landen van buiten de EU voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Ook Duitsland zou al een uitnodigend arbeidsmigratiebeleid hebben dat gericht is om tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. “Het is nu aan Nederland om snel stappen te zetten”, vinden de boeren en tuinders.