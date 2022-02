Metalengroep AMG nog positiever over winst door hoge lithiumprijs

Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) is nog positiever geworden over de winst dit jaar dankzij de hoge prijs voor lithium, een zeer belangrijke grondstof voor batterijen in elektrische auto’s. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf krikt zijn winstprognose verder op.

AMG rekent nu voor dit jaar op een bedrijfsresultaat van 225 miljoen dollar, omgerekend 200 miljoen euro, of nog hoger. In december werd de verwachting al opgekrikt naar een bandbreedte van 175 miljoen tot 200 miljoen dollar. AMG zegt dat sindsdien de omstandigheden op de lithium-markt “significant zijn verbeterd”.

Vanwege de grote vraag naar elektrische auto’s en de enorme investeringen die autofabrikanten doen in het elektrificeren van auto’s is de prijs van lithium naar records gestegen. Daarnaast zijn er zorgen over leveringsproblemen bij lithium waardoor de prijs van het metaal verder wordt aangejaagd. Zo werd onlangs nog de vergunning voor een groot lithiumproject van mijnbouwer Rio Tinto in Servië ingetrokken door de overheid vanwege protesten van milieubewegingen.