Moederbedrijf Facebook geeft inzicht in activiteiten metaverse

Als Facebook-moeder Meta Platforms woensdag zijn resultaten bekendmaakt, zijn daar voor het eerst cijfers bij van Reality Labs. Dat bedrijfsonderdeel maakt de hardware voor virtual reality (vr) en augmented reality (ar) waar Meta de komende jaren veel geld in investeert. De onderneming, waar ook Instagram en WhatsApp onderdeel van uitmaken, ziet daar namelijk toekomst in en denkt dat we binnen afzienbare tijd allemaal in de metaverse zitten. Dat is een virtuele wereld waar we kunnen werken, spellen spelen en af kunnen spreken met vrienden. Meta-topman Mark Zuckerberg ziet daar zoveel in dat hij de naam van zijn bedrijf heeft veranderd.

Dat er inzicht komt in de resultaten van deze tak, geeft een beeld van hoe winstgevend of verlieslatend de metaverse op dit moment is voor Meta. Daarmee kan de komende tijd ook worden ingeschat hoe lang de investeringen in die virtuele wereld moeten teren op de advertentietak van het bedrijf. Het overgrote deel van de inkomsten van Meta wordt namelijk behaald door het verkopen van advertenties op Facebook en Instagram.

Die advertentietak is voor veel volgers dan ook verreweg het belangrijkst. In oktober gaf Meta nog aan dat er veel onduidelijkheid was over het slotkwartaal. Zo zou Meta nog altijd de gevolgen van een verandering in Apples mobiele besturingssysteem iOS zien. Daardoor kunnen apps veel minder gebruikers volgen buiten de app en wordt de plaatsing van advertenties minder gericht. Die reclames leveren dan ook minder op voor Meta.

Meta ligt ook onder vuur vanwege de advertenties. Samen met Google-moeder Alphabet, dat ook een grote partij is op het gebied van online-advertenties, zouden er afspraken zijn gemaakt over de verkoop van die reclames. Beide bedrijven zouden daarvan hebben geprofiteerd en dat zou ten koste zijn gegaan van kleinere adverteerders en uitgevers. Een aantal Amerikaanse staten heeft Google voor de zaak aangeklaagd.

Verder ligt Meta onder vuur vanwege dochter Oculus. Die maker van vr-brillen zou misbruik maken van zijn concurrentiepositie en makers van apps op achterstand zetten. Ook doen de Amerikaanse markttoezichthouders onderzoek naar de verkooppraktijken van Oculus. De vr-brillen van het bedrijf zouden onder de kostprijs worden verkocht, want ze zijn veel goedkoper dan die van concurrenten als HTC.