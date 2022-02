Moederbedrijf Google flink hoger op positief Wall Street

Google-moederbedrijf Alphabet ging woensdag flink vooruit op de beurzen in New York. Beleggers grepen de sterke kwartaalresultaten van het concern aan om aandelen in te slaan. Ook het plan van Alphabet om zijn aandelen te splitsen zodat die makkelijker verhandelbaar worden, viel in de smaak. Chipfabrikant AMD werd ook flink hoger gezet dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het tegenovergestelde gold voor betalingsbedrijf PayPal.

Alphabet werd bijna 9 procent meer waard. Het technologieconcern deed afgelopen jaar goede zaken met de verkoop van advertenties. Ook aan clouddiensten werd flink verdiend door het vele thuiswerken. Op 1 juli wil het bedrijf een aandelensplitsing doorvoeren. Een aandeel Alphabet kost nu duizenden dollars en dat maakt het onbereikbaar voor veel kleine beleggers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 35.452 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 4575 punten en de techgraadmeter Nasdaq dikte 1,1 procent aan tot 14.504 punten.

Chipmaker AMD bleef afgelopen kwartaal profiteren van het wereldwijde chiptekort en dikte bijna 9 procent aan. General Motors (GM) verloor 0,1 procent. De autofabrikant boekte afgelopen jaar een recordwinst, ondanks het feit dat het enkele fabrieken gedurende het jaar moest stilleggen vanwege tekorten aan computerchips.

Tesla verloor 0,8 procent. Volgens oprichter Elon Musk was zijn tweet die hij in augustus 2018 verstuurde over het van de beurs halen van de elektrische autofabrikant Tesla de “volledige waarheid”. Dat staat in een verklaring die is ingediend bij de rechtbank in een zaak die door beleggers is aangespannen tegen de multimiljardair. Volgens deze beleggers was de tweet van Musk “vals en misleidend” en zou die voor miljarden dollars aan schade hebben veroorzaakt.

Starbucks zakte 3,6 procent. De koffieketen presteerde tijdens de feestdagen minder goed dan gedacht. Dat komt met name door gestegen kosten door de omikronvariant, personeelstekorten door ziekteverzuim en hogere prijzen en transportkosten voor koffiebonen.

PayPal kelderde dik 22 procent nadat het in het slot van 2021 last had van heropende winkels. Daardoor gingen mensen weer naar winkelstraten en shopten ze minder online.

De euro was 1,1311 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 88,68 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 89,66 dollar per vat.